Nella casa del Grande Fratello Vip 5 Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli vanno in bagno senza microfono, ma i telespettatori riescono a decodificare i loro “messaggi in codice”.

Fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 5 fa discutere il giallo sull’ingarbugliata situazione sentimentale dell’ex Signora Briatore. Nelle ultime ore alcuni messaggi in codice tra Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci non sono passati inosservati al pubblico.

Nuove inquietanti confessioni? Sui social si parla di messaggi in codice che Elisabetta Gregoraci avrebbe elaborato per veicolare determinate informazioni top secret. Codici che, per la precisione, il pubblico del GF Vip 5 è riuscito a decodificare.

GF Vip 5, Elisabetta Gregoraci confessa dei segreti a Pierpaolo Petrelli

Dopo la puntata di venerdì sera del GF Vip 5, l’ex velino di Striscia La Notizia ha manifestato segnali di insofferenza per la “non relazione” con la showgirl calabrese. Al fine di poter fare chiarezza, Elisabetta Gregoraci ha deciso di fornirgli delle spiegazioni.

Non potendo parlare espressamente a causa della presenza delle telecamere, i due coinquilini hanno trovato un escamotage per comunicare privatamente. Dopo esser andati in bagno sprovvisti di microfono, si sono recati in camera da letto e la showgirl ha iniziato a scrivere con un dito sulla mano di Petrelli.

GF Vip 5, i telespettatori svelano il contenuto dei messaggi in codice

I telespettatori più accorti hanno decodificato i messaggi criptati di Elisabetta Gregoraci. Secondo alcuni utenti di Twitter, l’ex Lady Briatore avrebbe parlato di una situazione estremamente delicata. Secondo l’interpretazione degli internauti, la quarantenne calabrese avrebbe autorizzato Pierpaolo a parlare con la psicologa del GF Vip:

“Che bomba in codice che ha sganciato Elisabetta Gregoraci, raga. È una situazione così delicata che è giusto che nessuno riporti nulla, ma è una bomba tremenda (…) Questa mattina Elisabetta ha detto a Pierpaolo di parlare con Piera, la psicologa, con cui lei si è sfogata. Ha detto che avrebbe autorizzato Piera a raccontare tutto a Pierpaolo…”

In alcuni filmati del GF Vip 5 che circolano sui social, si ode Pierpaolo Petrelli esclamare: “Ma che cavolo dici? Stai scherzando?” ed Elisabetta Gregoraci lo esorta a parlare con la psicologa.

Secondo i telespettatori, le parole di Miss Gregoraci potrebbero avere conseguenze orribili, dal momento che la showgirl ha lasciato sottintendere una situazione personale estremamente complicata. Se i segreti di Elisabetta Gregoraci venissero a galla, potrebbe scatenarsi un vero e proprio scandalo.