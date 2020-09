GF Vip, Elisabetta Gregoraci e il bacio notturno: “Un bicchierino di troppo?”

Primi baci nella casa del Grande Fratello Vip 5, anche saffici. Protagoniste di un siparietto al femminile sono Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania, beccate a scambiarsi un bacio malandrino in piena notte.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip sembra essere partita in pompa magna e all’insegna dell’esuberanza. I protagonisti si scambiano gesti d’affetto calorosi: dai primi baci innocenti a quelli più travolgenti, senza farsi mancare nulla, nemmeno il genere saffico.

Le prime effusioni al femminile coinvolgono Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania, fresche di ingresso. Le ultime arrivate nella casa del Grande Fratello Vip 5 sono già al centro di pettegolezzi incandescenti.

Sembra che tra Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore, e Myriam Catania, nota attrice ed ex compagna di Luca Argentero, sia esploso un feeling al femminile. Non è passata inosservata la loro sintonia e, nella fattispecie, un loro incontro ravvicinato.

GF Vip, Elisabetta Gregoraci e il bacio notturno a Myriam Catania

Nel corso della loro prima notte all’interno della casa del GF Vip 5, ha avuto luogo un siparietto piccante. Stando ai filmati trasmessi in tempo reale sul Canale Mediaset Extra, la regia del Grande Fratello Vip ha rubato un momento intimo tra le due coetanee.

Mentre si trovavano in giardino, Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania si sono strette in un abbraccio e si sono abbandonate ad un bacio sulle labbra. No, nessun french kiss: soltanto un bacio a stampo, probabilmente indotto da qualche bicchierino di troppo.

I sospetti sorgono spontanei: il gesto delle due coinquiline è stato orchestrato a tavolino con l’intenzione di calamitare l’attenzione delle telecamere? Sui social network, infatti, sono apparsi i primi commenti spietati di chi le ha accusa di cercare visibilità.

Adesso non ci resta che attendere come il conduttore Alfonso Signorini e i due opinionisti sornioni Antonella Elia e Pupo, commenteranno il primo bacio saffico di questa edizione.