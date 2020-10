GF Vip, due concorrenti svelano di aver avuto il Coronavirus

Nel celebre appartamento di Cinecittà si parla della tragedia virale del 2020, dello spettro mondiale Covid-19. Durante una conversazione tra coinquilini, due vip fanno una confessione shock e rivelano di aver avuto il Coronavirus.

È tempo di succose rivelazioni nella casa del Grande Fratello Vip. Confessioni destinate a far discutere e calamitare l’attenzione collettiva. Una notizia, diffusa nella giornata di mercoledì 7 ottobre, ha relegato in secondo piano il polverone mediatico che fin’ora è orbitato attorno ad Adua Del Vesco.

GF Vip 5, due protagonisti confessano di aver avuto il Covid-19

Come è stato più volte ribadito dal conduttore Alfonso Signorini, prima del loro ingresso i concorrenti si sono sottoposti a rigidi esami diagnostici, tamponi e test per appurare la loro negatività al Covid-19. Hanno trascorso 48 ore di isolamento in una struttura alberghiera.

Ciononostante sembra che tra i concorrenti qualcuno abbia taciuto, omettendo di aver contratto il virus prima di entrare nella casa del GF Vip. Stiamo parlando di Francesco Oppini e Andrea Zelletta.

I due vip hanno svelato di aver contratto il Covid-19 nei mesi antecedenti il loro ingresso e hanno snocciolato la loro odissea virale, momento per momento. A scanso di equivoci, hanno sottolineato di esser guariti completamente e di non rappresentare più un pericolo per l’altrui salute.

Sui principali social non è sfuggita la confessione di Francesco Oppini e di Andrea Zelletta. La loro rivelazione, che ha destato particolare scalpore e interesse, è stata immediatamente commentata dai telespettatori a casa.

Il popolo della rete, come spesso accade, si è diviso. I moralisti del web hanno avuto l’ardire di puntare il dito contro i due concorrenti, scaricando le loro grasse frustrazioni su di loro.

Altrettanti internauti hanno spezzato una lancia a favore di Francesco Oppini e Andrea Zelletta. Perché in fondo, diciamoci la verità, che senso ha creare polemiche retroattive?