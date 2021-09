GF Vip 2021, le due concorrenti litigano sui social: il duro scontro

È già ‘guerra’ a distanza tra le due gieffine? sembra proprio di sì: scopriamo cosa è successo.

Pochi giorni fa, l’ex tronista di Uomini e Donne prima dell’ingresso nella Casa più spiata d’Italia, ha rilasciato le prime sensazioni al settimanale Chi, dove ha raccontato che non vede l’ora di conoscere Katia Ricciarelli e di avere avuto un’ottima impressione di lei.

Purtroppo, non la pensa allo stesso modo su Soleil Sorge.

Infatti, secondo il punto di vista di Sophie, non andranno d’accordo e potrebbero litigare spesso:

La risposta di Soleil, non si è fatta attendere: scopriamo cosa ha detto.

Nelle scorse ore, l’influencer ha aperto il box delle domande e alcuni fan le hanno chiesto cosa ne pensasse di Sophie Codegoni:

“Per come l’ho conosciuta potremmo andare molto d’accordo, invece. Magari essendo un po’ inesperta parte prevenuta e intenzionata a creare questo tipo di dinamica, chissà.”

Soleil, ha aggiunto che lei invece l’ha trovata “super carina” e “adorabile”.

La vecchia fiamma di Luca Onestini, sostiene:

“Tra donne bisognerebbe fare più squadra, invece di pensare sempre di scontrarsi perché si è dirette. Basta questa guerra tra donne. Più amore per favore.”.

Non è finita qui, perché nelle Instagram Stories, ha proseguito dicendo:

“Non so voi ma trovo davvero tristi le rivalità o ‘guerra’ tra donne. Soprattutto se non sono spontanee ma prevenute o interessate a fare ‘hype’. Se non si va d’accordo si può sempre parlare senza scontrarsi”.