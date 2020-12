Disastro in diretta per Tommaso Zorzi, chi gli piazza davanti Alfonso Signorini: al GF Vip finisce malissimo

Disastro in diretta per Tommaso Zorzi, chi gli piazza davanti Alfonso Signorini:...

Tommaso Zorzi bombarda Sonia Lorenzini, lei sgrana gli occhi e lo fagocita all’istante. Fulmini e saette nel cuore della notte.

La puntata di venerdì 11 dicembre del Grande Fratello Vip 5 si è trasformata in un ring. In un duello aspro e feroce, Tommaso Zorzi si è mostrato estremamente ostile nei confronti della nuova concorrente Sonia Lorenzini.

La new entry del GF Vip è finita dalle mani dell’influencer milanese, che nella casa più spiata d’Italia sembra occupare gran parte del suo tempo a polemizzare contro tutto e tutti. Tommaso Zorzi, infatti, ha rimproverato Sonia Lorenzini di aver strumentalizzato la loro inimicizia per partecipare a questa edizione del reality show.

Ma non solo: frecciatine al vetriolo, volti tesi e pugnalate invisibili. Nella casa del Grande Fratello Vip si parla di “imboscata” a Tommaso Zorzi, supposizione che forse non è neppure così sbagliata (imboscata che è, comunque, nei pieni diritti degli autori della trasmissione).

GF Vip 5, botta e risposta serrato tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini

A distanza di poche ore dalla fine della venticinquesima puntata, i telespettatori notturni notano come i due acerrimi nemici abbiano dato sfogo a tutta la loro ostilità. In piena notte esplode un vero faccia a faccia impietoso.

Tommaso Zorzi si azzarda a dire che Sonia Lorenzini abbia sfruttato la loro inimicizia per entrare a far parte del reality show di Canale 5. La replica di Sonia Lorenzini arriva a stretto giro di posta ed è fedele al suo personaggio perennemente imbufalito e in lotta contro il caustico influencer:

“Non lo decidi tu chi entra e chi esce, lo sai questo? Se sono venuta un motivo ci sarà. (…) ricordati di un gesto brutto che hai fatto nei confronti di una donna (…) Sei un bugiardo devi raccontare come sono andate le cose. Tu mi conoscevi perché avevamo passato una serata tutti insieme in allegria. Poi mi hai presa in giro FACENDO nome e cognome”

Sonia Lorenzini non le manda a dire e va avanti, attaccandolo:

“Poi in un programma hai fatto il verso del vomito dopo aver visto una mia foto. Ti sembra bello?”

Da par suo, Tommaso Zorzi prende le distanze dalla neo concorrente e non replica alle sue accuse. Tuttavia, dopo un paio di minuti torna sull’argomento ed esprime la sua indignazione:

“Ma come si permette questa qui a venire al GF Vip per dirmi certe cose? Se aveva un problema e le dava così fastidio ha avuto 8 mesi per dirmi tutto. Ora non voglio parlare con nessuno!”

A nulla sono servite le giustificazioni della Lorenzini. Tommaso è irremovibile:

“Non ce la posso fare… Mamma mia, cosa mi hanno combinato. Se vuole il teatrino io le do anche quello”

Tuona nuovamente Zorzi. Più chiaro di così.