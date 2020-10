Dichiarazione d’amore esplosiva al Grande Fratello Vip 5. Tra Massimiliano Morra e Guenda Goria scoppia l’attrazione reciproca. Dopo alcune titubanze iniziali, i due concorrenti si sono dichiarati apertamente.

È infatuazione tra Massimiliano Morra e Guenda Goria. Dopo l’avvicinamento tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli, sembra sia esploso il secondo flirt nel reality show di Canale 5.

Quando Massimiliano Morra è uscito dal Cucurio ed è rientrato in casa, Patrizia De Blanck gli ha rivelato che Guenda Goria ha preso una sbandata per lui. Dopo l’inaspettata rivelazione, la Contessa ha invitato tutti i coinquilini a recarsi in camera da letto e lasciare Massimiliano e Guenda soli in giardino.

Una volta soli soletti, i due vip hanno iniziato a flirtare. Dopo alcune titubanze, la figlia di Maria Teresa Ruta ha ammesso di avere un debole per l’attore.

GF Vip 5, dichiarazione d’amore tra Massimiliano Morra e Guenda Goria

Ma il vero colpo di scena è avvenuto quando Massimiliano Morra ha risposto che questo interesse è corrisposto e potrebbe lasciare la sua fidanzata. Durante la loro conversazione notturna, Guenda Goria ha esordito così:

“Io so che tu sei impegnato e da donna ci penso e dico ‘occhio’. Per ora mi metto da parte. Forse sarebbe meglio non avere certi condizionamenti”

Sconvolgente la replica di Massimiliano Morra:

“Non avevo capito che l’interesse era a tal punto… Mi piaci e sei una bellissima ragazza… Io sono entrato qui dentro con il pensiero che non mi precludo nulla, la mia ragazza lo sa bene, l’ho avvisata. Il rischio che la mia storia possa finire c’è, ma per adesso la vedo una cosa complessa. Nonostante tu mi piaci, te lo dico… Diciamo che la nostra situazione richiede un po’ di tempo. Poi magari in futuro mi lascio e…“

Un mattone tra capo e collo per Dalila Mucedero, fidanzata di Massimiliano Morra. L’interesse tra i due vip sembra essere reciproco. Alla luce di tali risvolti, non possiamo escludere nuovi coup de théâtre.