“Ha bestemmiato, cacciatela”. Dayane Mello nella bufera, il video che inguaia la modella

L’accanimento del popolo dei social nei confronti di Dayane Mello è noto. Anzi, arci-noto. Ogni giorno fioccano nuovi tweet e post al vetriolo contro la protagonista indiscussa della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Questa volta una nuova clamorosa polemica piove in tempo reale sui social. “Ennesima bestemmia nella casa del GF Vip, tutti la coprono”. Questo il gossip che circola vorticosamente nelle ultime ore.

Come si ode in un video condiviso su Twitter, nel corso di una chiacchierata tra vip Dayane Mello si sarebbe lasciata andare ad un epiteto sacrilego, captato da tutti i concorrenti del reality show.

I vipponi, visibilmente turbati e spiazzati, sono rimasti in silenzio per un paio di secondi. Dopo aver preso consapevolezza di quanto accaduto, uno di loro ha ricordato a Dayane che il microfono era acceso.

Ma quale sarebbe la presunta espressione blasfema pronunciata dalla modella? Riesaminando il video incriminato, si ode Dayane Mello esclamare un innocente “Por Dios”, che in italiano significherebbe “Per l’amor di Dio” o “Per carità”.

— È TINDER, NON IL GRANDE FRATELLO VIP (@vincycernic95) January 8, 2021

PAZZESCA DAYANE MELLO CHE DOPO CHE FOTO MADONNA CI REGALA UN’ALTRA BESTEMMIA CHE IN REALTÀ NON È UNA BESTEMMIA

Un’esclamazione fortemente equivocabile che i web-indignados hanno scelto di stigmatizzare e condannare in maniera inclemente.

È la seconda volta che cercate di far squalificare Dayane per una bestemmia inesistente. Direi che è il momento di una visita dall’otorino eh. #GFVIP #Rosmello pic.twitter.com/bPmT9BNHau

Come non è una bestemmia? E’ una bestemmia eccome. Che differenza c’è tra dire Dio Bon e Per Dio? Nessuna. Bisogna squalificare Dayane. Punto.

— carmine brancaglione💙 (@carminebrancagl) January 9, 2021