“Roba da pelle d’oca, scoppia un macello”. Dayane Mello, pesantissimo retroscena su Andrea e Natalia

Quella che è una vera e propria bomba, Dayane Mello la sgancia nella casa del Grande Fratello Vip 5, dove si dà conto a retroscena, rumors e congetture su Andrea Zelletta e la sua fidanzata Natalia Paragoni.

Dopo che la fidanzata dell’ex tronista ha inviato un regalo di Natale decisamente enigmatico e indecifrabile, Dayane Mello ha deciso di vuotare il sacco e svelare un’indiscrezione clamorosa a Cecilia Capriotti e Tommaso Zorzi.

Nel giro di un paio d’ore la bomba di gossip sganciata da Dayane Mello si è diffusa a macchia d’olio. Cecilia Capriotti non è riuscita a trattenersi e ha spifferato quanto segue:

“Dayane ci ha svelato una bomba che non possiamo dire. Pesantissima, davvero pesante. Però non possiamo… Stefania, è una bomba molto grossa. Ha a che fare con la lettera di Natalia (…) È una cosa accaduta fuori, prima del GF. Se viene fuori ci fanno 20 puntate. Roba da pelle d’oca”

Insomma, una voce pazzesca. Un retroscena che non farebbe altro che acuire i sospetti sulla fidanzata di Zelletta:

“Noi le abbiamo detto di non dirla in casa, per ora l’ha detta solo a noi… Cose pesanti, non posso proprio dirlo. Adesso lei lo sta dicendo anche a Giacomo, scoppia un macello. Non è un pensiero di Dayane, ma è una sua certezza”