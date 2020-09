Incredibile ma vero, Dayane Mello ne dice una giusta. Anche un paio. Siamo al Grande Fratello Vip 5, il reality show in diretta su Canale 5. Nel corso di una conversazione tra vip, la modella brasiliana picchia duro su alcuni influencer del web.

Nel mirino di Dayane Mello ci finisce Giulia De Lellis. Tutta colpa di una foto appesa sulla parete della sala da pranzo della casa. Indicando lo scatto fotografico che ritrae la popolare influencer, la modella brasiliana spara ad alzo zero.

Dito puntato contro una delle influencer di maggior successo di Instagram: Giulia De Lellis. Senza tanti peli sulla lingua, Dayane Mello tuona così:

La trentunenne brasiliana, come una vera ape regina, sgonfia anche l’ex gieffina Giulia Salemi:

“Ci siamo incontrate in un albergo a Roma dopo la finale del suo GF Vip, io volevo parlare con lei. Mi ha detto ciao, si è girata ed è andata via. Lei è malata di fama. Non mi piace. Neanche un ‘come stai’. Ma finché non ha raggiunto la fama non era felice. E questa cosa non valorizza le persone”