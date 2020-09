Non si è fatta attendere ed è stata immediata la reazione di Mario Balotelli. Le recenti dichiarazioni di Dayane Mello nella casa del Grande Fratello Vip hanno irritato il calciatore.

Quando Dayane Mello chiama Mario Balotelli risponde. Non poteva mancare la replica del celebre calciatore alle dichiarazioni della modella brasiliana, che nella casa del Grande Fratello Vip 5 seguita a parlare di lui.

Mario Balotelli non ci sta: è un fiume in piena contro la sua ex fiamma. L’attaccante del Brescia non tollera questo continuo chiacchiericcio alle sue spalle e interviene a mezzo social.

Nella casa del Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello ha confidato a Enock Barwuah, fratello di Balotelli, di aver sempre provato un sentimento intenso nei confronti di Super Mario. Lo ha elogiato, ha ricordato con nostalgia la loro travolgente love story.

Parole che hanno portato Mario Balotelli ad intervenire sul social network Instagram e prendere una posizione sull’argomento. Dall’alto del suo profilo ufficiale, il trentenne di origini ghanesi ha postato una Instagram story al vetriolo.

Mario Balotelli sbrocca sui social, poi cancella il post

Il calciatore perde la pazienza e polverizza così la sua ex fidanzata:

“Basta parlare male di me a vanvera e bugie nella casa, grazie. Sto facendo la mia vita senza rompere a nessuno. Lasciatemi in pace, ma davvero”

Super Mario si è spinto decisamente oltre pur di zittire la modella. Il suo post è stato rimosso dopo poche ore, ma il contenuto della sua Instagram story è stato screenshottato dai suoi followers e sta già circolando in rete.

Nella seconda puntata del Grande Fratello Vip 5, in onda stasera su Canale 5, il conduttore Alfonso Signorini potrebbe affrontare la questione e ragguagliare Dayane Mello sulla reazione avuta dal suo ex. Al pubblico non resta che mettersi comodo e preparare i pop corn.