Dayane Mello, sempre più spavalda, tendenziosa e scatenata, punta il metaforico ditino contro Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. E chi altrimenti?

La trentunenne brasiliana non tollera più il loro modus operandi, tant’è che dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5, ha preso parte ad uno scontro rovente tra vip. La coalizione Pretelli-Salemi-Mello da una parte e Zorzi-Orlando dall’altra.

Con la sua proverbiale schiettezza e sfrontatezza, la trentunenne brasiliana ha espresso tutta la sua disapprovazione in merito ai recenti comportamenti di Tommaso e Stefania:

“ Per me sono morti (…) Stefania sembra che ha una malattia… Parliamo di una donna di 50 anni. Che gelosia hai? Il tuo scopo qua dentro qual è? Tommaso non ha potuto legare con nessuno a causa sua… “

Ad un certo punto ha fatto una faccia sdegnata e ha messo all’indice Zorzi:

Sui principali social network le fan di Tommaso, ribattezzate “Zorzine”, sgranano gli occhi e scuotono il capo in segno di disapprovazione.

Ma Dayane ancora a parlare male di Stefania e Tommaso sta?!? Figlia cara ma quanta paura hai di quei due?!? Però lei non fa strategia, eh, lei è solo contro le ingiustizie. Falsa sfigata! Sei lì solo per i brasiliani che ti votano #tzvip #sovip

e comunque appoggiano tutti Dayane adesso solo perché in puntata non fanno vedere tutte le cattiverie che dice, le clip sono fatte ad hoc per andare contro Tommaso e Stefania, voi state facendo il loro gioco e non ve ne rendete nemmeno conto #tzvip #gfvip

— confetti🥀 (@mvoonliam) February 13, 2021