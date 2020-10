GF Vip, Dayane Mello e Francesco Oppini: valanga di insulti sui social

La rivolta dei web-indignados. Le timide avances di Dayane Mello a Francesco Oppini hanno scatenato il dissenso e l’indignazione del popolo dei social.

I social si scatenano, fra critiche risibili e frecciatine al veleno. Nel mirino degli internauti finisce Dayane Mello, protagonista del Grande Fratello Vip 5. La sua colpa è quella di aver fatto delle timide avances al suo coinquilino Francesco Oppini.

L’effervescente modella brasiliana si è lasciata andare e ha confidato a Pierpaolo Petrelli di nutrire un interesse per il figlio di Alba Parietti. Una confidenza inaspettata davanti le innumerevoli telecamere del Grande Fratello Vip 5:

“Francesco è stato educato fin troppo bene, non è un ragazzino, è un uomo e sa infondermi sicurezza…”

Un feeling che Alfonso Signorini ha opportunamente rimarcato nel corso dell’ultima puntata del GF Vip 5, andata in onda venerdì 2 ottobre. Francesco Oppini, con grande rispetto per la sua fidanzata, non si è sbilanciato ma ha accettato di buon grado le lusinghe della sua coinquilina.

GF Vip 5, Dayane Mello e Francesco Oppini: social indignati

Nel calderone dei commenti e delle frecciatine del popolo del web, emerge tutto il dissenso e l’indignazione collettiva. La nuova cotta di Dayane Mello, estremamente confusa sotto il punto di vista sentimentale, sembra aver scatenato una sommossa sui social.

Se fino a qualche settimana fa la modella si dichiarava perdutamente innamorata del suo ex Mario Balotelli, ad oggi la trentunenne brasiliana sembra avere occhi solo per il figlio di Alba Parietti. Tra le tante critiche e accuse piovute addosso a Dayane Mello, spiccano i seguenti commenti:

“Ma Dayane che si butta addosso a Oppini da oggi pomeriggio? Ma il rispetto per un uomo fidanzato dove sta? Vergogna”

Tuona così un altro utente: