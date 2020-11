Non solo Selvaggia Roma. Al Grande Fratello Vip anche Dayane Mello polverizza Elisabetta Gregoraci, mettendo in luce tutte le sue contraddizioni.

“Tutti la leccano perché è Elisabetta Gregoraci”. Dayane Mello, concorrente del Grande Fratello Vip 5, spara a zero su Elisabetta Gregoraci e trova l’ambiente ideale, visto che nella casa non passa giorno senza che qualcuno non punti il metaforico ditino contro l’ex Lady Briatore.

GF Vip 5, Dayane Mello brutalizza Elisabetta Gregoraci

Sono parole durissime quelle lanciate contro Elisabetta Gregoraci. La modella brasiliana si è sfogata a tu per tu con la sua coinquilina Adua Del Vesco e ha elaborato il suo personalissimo attacco contro la showgirl calabrese:

“Elisabetta pensa solo a se stessa, ad essere protetta dai ragazzi, a cambiare il gioco, a fare le sue cose. Per invidia, lei non riesce ad avere un’amicizia come la nostra (…) Tutti la leccano perché è Elisabetta Gregoraci! Tutti vogliono appendersi non alla persona che è, ma al nome”

Dayane continua a martellare contro Elisabetta. Sminuisce la sua carriera professionale e prende di mira quello che fu il matrimonio con l’imprenditore Flavio Briatore:

“Non c’è niente in questa donna! C’è la sua storia, suo figlio, la sua carriera, ma non so che ca**o ha fatto nella sua vita. Ha fatto tanto perché ha sposato uno miliardario! Parliamo le cose come stanno, è vero. Facile fare un percorso così”

Accuse urticanti e ben articolate che nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip 5 potrebbero divenire di pubblico dominio. Ma come reagirà la permalosa Gregoraci? Non risponderà ad alcun colpo oppure si limiterà ad evitarli, mandandoli a vuoto?

Non è da escludere che la quarantenne calabrese decida di replicare al fuoco nemico con risentimento e improbabili giustificazioni di sorta.