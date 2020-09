Al Grande Fratello Vip impazza il gossip. La modella brasiliana Dayane Mello ha avuto un flirt con il calciatore Mario Balotelli? Alfonso Signorini sornione crea scompiglio.

Tra i telespettatori del Grande Fratello Vip 5 tiene banco da giorni il presunto flirt tra Dayane Mello e Mario Balotelli, fratello di Enock Barwuah. A lanciare la bomba di gossip è stato nientepopodimeno che Alfonso Signorini, conduttore del reality show di Canale 5.

Prima che Dayane e Enock facessero il loro ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini ha lanciato un’indiscrezione bomba. A suo dire, i due concorrenti sarebbero strettamente legati da una persona in comune: Mario Balotelli, fratello del neo concorrente.

Dayane Mello e Enock Barwuah sono cognati? La spifferata di Alfonso Signorini

Il conduttore ha spiazzato i telespettatori lasciando intendere che Dayane Mello abbia avuto un flirt con il celebre attaccante del Brescia. E così è esploso il tam-tam: i due si sono frequentati? C’è stato del tenero? A chiudere il cerchio ci hanno pensato numerosi siti di gossip, che hanno alimentato dubbi e insinuazioni.

In pochi rammentano che, alcuni anni addietro, la modella brasiliana ha avuto una liaison amorosa con Super Mario. Dayane Mello e Enock Barwuah, pertanto, sono stati cognati per un lungo arco di tempo, fintantoché la love story Mello-Balotelli non è tramontata.

Tra iperbolici ricami labiali e stucchevoli sviolinate, Dayane Mello parlava così di Mario Balotelli: