Gf Vip, Dayane Mello alza il gomito prima della diretta: il gesto stupisce i fan

Dayane Mello ha stupito proprio tutti, prima che venisse avviata la diretta del Grande Fratello VIP. Un bicchiere di vino per il nervoso?

Si sa, prima di una diretta o di un collegamento si può essere un po’ nervosi e ciò è accaduto anche a Dayane Mello, apparsa visibilmente tesa prima del collegamento con lo studio del Grande Fratello VIP.

La modella, infatti, per stemperare un po’ l’ansia, ha pensato di versare un po’ di vino nel bicchiere, al fine di rilassarsi ed affrontare al meglio la diretta. Un gesto che ha attirato subito l’attenzione…

Dayane Mello beve vino prima della diretta

Questa edizione del Grande Fratello VIP è una delle più turbolente mai andate in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset.

Dopo le confessioni di Adua Del Vesco sulla presunta omosessualità di Massimiliano Morra, anche Dayane Mello fa parlare di sé.

La giovane modella, infatti, per calmarsi e dare scacco matto al nervosismo e all’ansia pre-diretta, ha scelto di bere un bicchiere di vino.

Un gesto che non ha lasciato indifferenti, non solo gli inquilini della casa, ma anche gli utenti del web, che hanno prontamente espresso la propria opinione in merito alla decisione della modella di usare una bevanda alcolica per smorzare la tensione.

Un utente ha scritto:

“Dayane che si fa un bicchiere di Tavernello in vista della puntata con la Parietti e morosa di Oppini, lei già sa”

E un altro: “Comunque, Dayane che, per affrontare la puntata beve il Tavernello, mi fa volare”.

Ma che succede con Alba Parietti?

Dayane Mello e Francesco Oppini, tutto finito?

Nei giorni scorsi, c’era stato un avvicinamento tra il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini e la bella modella Dayane Mello. Non è successo nulla tra i due, ma la Parietti ha subito messo in guardia il figlio.

L’uomo, infatti, è fidanzato con Cristina e Alba tiene molto a quest’ultima e non vorrebbe mai vederla soffrire.

Pertanto, Francesco – che non ha commesso passi falsi – si è allontanato dalla bella modella, anche dopo la reazione della madre.

Ha riferito, infatti, che “Mia madre ci tiene moltissimo a Cristina”

E aggiunge: “Non sai quante volte, quando discutevo con Cristina, mia madre mi prendeva da parte e mi diceva: ‘Non fartela scappare, perché non la trovi più una così’. Io le dicevo: ‘Guarda che lo so benissimo“.