Addio bicchierino di vino a tavola, i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 si avvicinano sempre di più alle abitudini dei Paesi del Nord Europa per il consumo di vino e bevande alcoliche. “I vipponi del GF Vip sono assetati di vino, lo richiedono di continuo senza sapere che cosa bevono”.

In questi ultimi giorni cresce l’allarme per il consumo spropositato di vini e spumanti tra i protagonisti del reality show Grande Fratello Vip 5. A scattare la fotografia del consumo eccessivo di alcol nella casa di Cinecittà è Cristiana Lauro, opinion leader del mondo enologico italiano e autrice di un libro.

Nel suo ultimo editoriale pubblicato sul sito di gossip Dagospia, la stimata wine expert ha constatato quanto sia sottovalutato il problema del sovraconsumo di vino nel reality show di Canale 5:

“Si parla un po’ troppo e in leggerezza di consumo di alcol, sarà la noia di non fare un c***o tutto il giorno che li assale… Qui nessuno è bacchettone, ma sta passando in leggerezza un messaggio di consumo eccessivo di alcol”