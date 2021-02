Dayane Mello in lutto, i concorrenti vogliono fare un grande gesto per lei.

Oggi Dayane ha ricevuto la notizia della morte di suo fratello Lucas.

GF Vip a rischio

Dopo la morte del fratello di Dayane Mello, la casa più spiata d’Italia non è più quella di prima.

Dayane ha deciso di rimanere nella casa e non di abbandonare il gioco, perché ha bisogno di un grande conforto.

Il clima è ormai insostenibile e veramente difficile da sopportare dopo la morte di Lucas.

Questa notizia ha davvero scosso tutti, inoltre la dura permanenza all’interno della casa si fa sentire.

Ora tutti i vipponi sembrano essere d’accordo sul fatto di abbandonare in massa il GF Vip, anticipandone la chiusura.

La chiusura del programma potrebbe accadere molto presto

Stefania Orlando stava parlando con gli altri concorrenti e ha dichiarato:

“Come facciamo ad andare avanti così? Non è che questa cosa passa un giorno e passa tutto, è da metabolizzare negli anni una tragedia così grande”.

Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli sono d’accordo con Stefania, anche loro non hanno più voglia di partecipare al gioco, soprattutto dopo una notizia del genere che ha tolto l’entusiasmo che c’era prima.

Ovviamente anche tutti gli altri concorrenti approvano questa scelta, da quanto è emerso vorrebbero abbandonare la casa lunedì nella prossima puntata.

Samantha De Grenet ha comunicato la notizia a Dayane Mello che stava ancora piangendo per la grave perdita.

La modella brasiliana ammette di non sapere come continuare il gioco.

La De Grenet, ha colto la palla al balzo e ha detto:

“Nessuno di noi vuole continuare, siamo tutti con te, lunedì facciamo una bella finale”.

Il web è dalla parte dei concorrenti

I fan appoggiano pienamente la decisione dei concorrenti, infatti non appena è girata la voce sul web, sono arrivati moltissimi commenti a favore della chiusura anticipata del GF Vip.

Su Twitter sta circolando una petizione da presentare a Mediaset, nel caso in cui gli autori decidano di continuare il programma.

Sui social moltissime persone hanno inviato messaggi di solidarietà per Dayane e altri hanno addirittura chiesto di assegnare il montepremi alla modella brasiliana per permetterle di andare in Brasile per restare con la sua famiglia.

Forse il GF Vip finirà qua, ma se ci fosse un’uscita di massa di certo rimarrebbe nella storia.