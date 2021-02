La figura di Elisabetta Gregoraci, da molti giudicata ingombrante e urticante, continua a far discutere e in maniera decisamente animata. Il popolo del web si affanna ad abbaiare e schiumare contro l’eccessivo spazio televisivo a lei dedicato.

Il conduttore del Grande Fratello Vip 5 è reo di aver dedicato parte della trentottesima puntata del reality show al compleanno di Elisabetta Gregoraci. Festeggiamenti ridondanti, con tanto di torta e auguri in diretta, che hanno scatenato feroci attacchi da parte dei telespettatori:

“Tutta questa tiritera per il compleanno della Gregoraci e poi dite che non era protetta? Quando c’è stato il compleanno di Guenda non le hanno neanche fatto gli auguri… Questo programma non si smentisce mai, due pesi e due misure”