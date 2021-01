GF Vip, chi sono i genitori di Carlotta Dell’Isola: vita privata e curiosità

Durante le sue avventure televisive, prima a Temptation Island e poi al Grande Fratello VIP, Carlotta Dell’Isola ha più volte parlato della sua famiglia.

Lo ha fatto in particolare della sorella, che l’ha resa zia, e dei genitori, ai quali è immensamente legata.

Carlotta si è poi aperta con Adua Del Vesco, lasciandosi andare a confessioni sui blocchi emotivi nei confronti del padre.

Il padre, Umberto è amministratore della Udi Yatch, una società che è inserita nel settore del brokeraggio nautico e che produce imbarcazioni di lusso.

Della mamma, invece, non si hanno molte informazioni, ma sappiamo quanto la gieffina le sia legata.

Riguardo suo padre Umberto, ha confessato che abbia un rapporto straordinario con il fidanzato Nello:

“Mio padre ha fatto una promessa. Per Nello ci sarà sempre.”

Il papà di Carlotta, quindi, ha giurato che continuerà a far parte della vita di Nello anche nel caso in cui interrompa la sua relazione con la figlia.

Con Adua Del Vesco, invece, si è aperta riguardo al suo rapporto piuttosto freddo con il padre.

Si tratta di una figura che ha sempre visto di rado a causa del suo lavoro molto impegnativo:

“Mi metto sempre sulla difensiva. Non so perché faccio così. Con mia sorella è diverso, vedo un’apertura nei suoi confronti. Non riesco ad andare lì e dirgli né ti amo e né grazie.”