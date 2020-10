GF Vip, chi ha scritto la lettera di Briatore per la Gregoraci?...

È ora di svelare il mistero che si cela dietro il vero autore della lettera destinata ad Elisabetta Gregoraci. L’irriverente sito di gossip Dagospia non ha dubbi e avanza la sua ipotesi.

Un sospetto sta prendendo piede con una rapidità sbalorditiva. La lettera di Flavio Briatore per Elisabetta Gregoraci, letta in diretta al Grande Fratello Vip 5, ha diviso l’opinione pubblica secondo linee preesistenti e prevedibili.

Il sito di gossip Dagospia dà la caccia alle streghe e alimenta sospetti sull’autore che avrebbe redatto la lettera di Flavio Briatore per Elisabetta Gregoraci. Giuseppe Candela, mordace giornalista di Dagospia, potrebbe avere le prove.

GF Vip 5, Dagospia svela chi potrebbe aver scritto la lettera di Flavio Briatore

I rumors circolano da giorni. Secondo Dagospia, il testo che il businessman piemontese ha scritto per l’ex moglie non sarebbe farina del suo sacco. Supposizione plausibile, dal momento che un pezzo da novanta come Flavio Briatore può contare sul supporto di un ghostwriter.

In un suo editoriale Giuseppe Candela avanza un interessante sospetto. La lettera di Flavio Briatore potrebbe esser stata scritta dallo stesso autore televisivo che ha preparato il testo per il coming out di Gabriel Garko:

“Garko e Briatore al Grande Fratello Vip, le loro lettere scritte dalla stessa persona? È ormai una moda scrivere lettere in tv. Prima Gabriel Garko, che ha fatto coming out dopo lauto cachet, e poi Flavio Briatore per una lettera (di avvertimento?) all’ex compagna Elisabetta Gregoraci. Entrambi al Grande Fratello Vip, a Roma i soliti maligni affermano che le due lettere sarebbero state scritte dalla stessa persona. A chi si riferiscono i malpensanti”

Alla luce di tali insinuazioni, il conduttore Alfonso Signorini smentirà le malelingue? La mano che ha scritto la lettera di Flavio Briatore è la stessa che ha redatto il toccante testo di Gabriel Garko? Il pubblico pretende delle risposte.