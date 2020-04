‘Chi erano i miei preferiti…’ GF Vip, Alfonso Signorini si scatena

Il conduttore Alfonso Signorini prende una posizione, dà le pagelle ai concorrenti del ‘Grande Fratello Vip 4’ e non fa sconti a nessuno.

Mentre divampa la polemica sul trionfo di Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip 4, Alfonso Signorini difende alcuni protagonisti del reality show e riserva schiaffoni ad altri. Lo stimato conduttore e direttore del magazine Chi ha fatto il punto della situazione, ha elogiato tre concorrenti e ha preso a pesci in faccia gli altri.

Lo schietto 56enne milanese ha confessato chi sono stati i suoi vip prediletti del GF Vip 4. Il Soldato Elia, così come era solito apostrofarla lui, non fa parte di questi. Alfonso Signorini, in effetti, ha dovuto redarguire Antonella Elia numerose volte quando la concorrente si trovava all’interno della casa.

Ricordiamo gli efferati scontri con Valeria Marini e con Fernanda Lessa. Insomma, il carattere irascibile di Antonella Elia non l’ha resa la concorrente perfetta agli occhi del presentatore di Canale 5.

Alfonso Signorini svela i suoi concorrenti preferiti

Secondo un recente articolo pubblicato sul sito web Libero Quotidiano, tra i promossi di Alfonso Signorini ci sono Aristide Malnati, Adriana Volpe e Andrea Denver. Questi tre vip hanno lasciato un segno indelebile nel cuore del conduttore del GF Vip 4.

Il papirologo Mummy, l’ex conduttrice Rai Adriana e il modello Denver sarebbero stati, dunque, i concorrenti perfetti di questa edizione del reality Mediaset. Parola di Alfonso Signorini, che di vip e personaggi televisivi ne ha visti parecchi in questi anni.

Tuttavia stranisce che, oltre ad Antonella Elia, anche la scrittrice Barbara Alberti non rientri nella cosiddetta Top 5 di Signorini. La 77enne umbra, dileguatasi nel nulla dopo il suo ritiro dal reality, era stata fortemente voluta dal conduttore ed elogiata per la sua cultura durante le prime settimane di trasmissione.