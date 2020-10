Clamorosa svista al Grande Fratello Vip 5. La regia commette un errore e inquadra una signora anziana. Gelo siderale tra i telespettatori.

Il live del Grande Fratello Vip 5 si colora di un simpatico episodio, forse più unico che raro. “Chi è questa donna?”, si chiedono i telespettatori da martedì sera, quando la regia ha commesso un errore tecnico.

Galeotto è stata una svista della regia, che ha trasmesso una signora anziana in diretta su Mediaset Extra, che nulla aveva a che fare con i protagonisti del reality show.

GF Vip 5, la regia sbaglia inquadratura

In diretta sul canale Mediaset Extra è apparsa, come per magia, una signora anziana in collegamento dalla sua abitazione e circondata da fonici e tecnici televisivi. Una buffa circostanza che ha spiazzato i telespettatori e ha suscitato l’ilarità collettiva.

Neanche a dirlo, la gaffe della regia ha divertito il pubblico del GF Vip e gli utenti dei social, che seguono il live in streaming. Tra centinaia di commenti e immagini animate dedicate alla misteriosa pensionata, il popolo del web ha dato sfogo a tutta la sua goliardia. Ma chi è, esattamente, la donna anziana apparsa durante la diretta del Grande Fratello Vip?

GF Vip 5, chi è l’anziana signora apparsa per errore

La Signora Roberta è una settantottenne milanese, ospite della trasmissione di Rete 4 Fuori dal Coro. Il conduttore e giornalista Mario Giordano si è messo in collegamento con lei per parlare della complicata situazione finanziaria in cui vive.

Martedì 13 ottobre, nel corso dell’ultima puntata di Fuori dal coro, Mario Giordano ha spiegato che la donna vive in condizioni di ristrettezze economiche estreme. Ha serie difficoltà ad arrivare alla fine del mese e necessiterebbe dell’aiuto dello Stato.