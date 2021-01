GF Vip: chi è Juliano, il fratello di Dayane Mello: età, drammi e curiosità – VIDEO

Ecco tutto quello che dovete sapere su Juliano Mello, il fratello con cui la gieffina condivide un legame davvero speciale.

I telespettatori del Grande Fratello VIP 5 hanno avuto modo di conoscerlo nel corso di due incontri in prima serata nel reality show di Canale 5.

Juliano è molto unito alla sorella Dayane e ha espresso in entrambe le occasioni il suo immenso affetto nei suoi confronti.

Dayane e Juliano hanno vissuto un’infanzia molto difficile e con il ricordo di quanto avvenuto si sono entrambi commossi in diretta tv.

Chi è il fratello di Dayane Mello

Si chiama Juliano Mello ed è il fratello della modella. I due hanno un rapporto bellissimo e la donna ne ha spesso parlato all’interno della casa più spiata d’Italia.

“Mio fratello, nella mia vita, ha ricoperto anche i ruoli di madre e padre”.

Nel corso dell’avventura al Grande Fratello VIP 5, Dayane ha ricevuto un videomessaggio dal fratello:

“Sei così bella come sempre. Mi manchi tanto, tantissimo. Ti vedo sempre alla tv, sei molto importante per me.”

La modella ha poi rivelato di aver trascorso una vacanza stupenda con il fratello ad Amsterdam:

“Io e lui siamo partiti insieme senza soldi, abbiamo passato un sacco di difficoltà, è stato un viaggio indimenticabile.”

Riguardo Juliano, non si hanno molte informazioni, in quanto non è un personaggio televisivo come la sorella.

Ha un profilo Instagram, dov’è seguito da 5 mila followers, ma è privato.

L’incontro tra Juliano e la gieffina

Il Grande Fratello VIP 5 ha messo in contatto Dayane e il fratello nel corso di una delle puntate del reality show di Canale 5.

In collegamento dal Brasile, Juliano ha confermato che i drammi raccontati dalla sorella siano tutti reali: