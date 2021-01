GF Vip, Carlotta Dell’Isola confessa il perché su quelle extensions ‘horror’: “Ho i buchi dell’anoressia”

L’ex concorrente di Temptation Island rivela in dramma privato. Costretta ad indossare ‘orribili extension’ a causa della malattia.

Carlotta Dell’Isola è una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 2020/2021, resa nota al pubblico a seguito della sua partecipazione al celebre Reality per coppie di Mediaset.

Di recente è finita al centro dell’attenzione a seguito di alcune dichiarazioni che hanno lasciato i coinquilini e il pubblico senza parole.

Il motivo? La commessa di Anzio ha rivelato il motivo per il quale è costretta ad indossare quelle che il popolo del web ha definito delle ‘orribili exstension’.

Dietro la scelta della gieffina vi sarebbe quella di mascherare la conseguenza dettata dalla malattia di cui ha sofferto tempo fa.

Scopriamo tutti i dettagli.

Carlotta Dell’Isola, i buchi tra i capelli per la malattia

Prima della diretta dello scorso 25 Gennaio 2021, la gieffina di Anzio ha permesso alla coinquilina Dayane Mello di sistemarle i capelli.

La compagna d’avventura non ha potuto fare a meno di notare le sue extension al quanto antiestetiche, chiedendo così alla Dell’Isola di spiegarle come mai le portasse.

L’Ex concorrente di Temptation Island ha così rivelato il suo dramma privato, raccontando di aver sofferto in passato di Anoressia.

A causa della malattia ha iniziato così a perdere i capelli, che in alcune zone del capo non sarebbero mai più ricresciuti lasciandole dei veri e propri ‘buchi’ e per questa ragione rinfoltiti con delle extension.

Dayane Mello, il dramma dell’amica Rosalinda

Dopo la straziante confessione di Carlotta Dell’Isola, la sua compagna di viaggio ha asserito di comprendere il suo forte disagio.

Secondo quanto rivelato dalla modella brasiliana anche la sua amica, Rosalinda Cannavò avrebbe sofferto come lei dello stesso disturbo del comportamento alimentare, a seguito del quale ha subito le medesime conseguenze.

L’anoressia ha lasciato una profonda ferita nella commessa di anzio la quale qualche settimana fa, nel parlare del suo passato, ha rivelato addirittura di aver desiderato di farla finita, anche e soprattutto per il bullismo subito da alcune ex amiche e sui social che hanno alimentato il suo disagio.

Fortunatamente dopo una depressione durata due anni è riuscita lentamente a superare tutto grazie ad un percorso psicologico ad hoc.