GF Vip, cancellato dal palinsesto Mediaset: la drastica decisione

Una scelta che nessuno si aspettava: il Grande fratello Vip subisce un duro colpo. Brutta notizia per Alfonso Signorini.

Il conduttore del Grande fratello Vip non ha potuto fare molto contro la decisione Mediaset. Il conduttore, infatti, ha dovuto accettare la sospensione del programma.



Il reality ci abbandonerà durante il Natale. Mediaset ha deciso per la cancellazione dalla programmazione. Il motivo? In parte comprensibile.

Grande fratello Vip, la decisione Mediaset

Un reality seguitissimo quello di Alfonso Signorini, ma a volte non basta essere un programma con uno share altissimo per restare a galla anche durante le Festività. Mediaset infatti ha deciso di sospendere la messa in onda del programma per motivi in parte comprensibili.

Il periodo di Natale è caratterizzato da un cambio di palinsesti su tutte le reti. Secondo riferito da alcuni siti di Gossip, il programma non andrà in onda il 25 dicembre e nemmeno il 1 gennaio.

Essendo giorni festivi in cui i telespettatori sono occupati a dedicarsi, come è giusto che sia, alle cene e ai pranzi in famiglia (seppur condizionati dai rigidi parametri del DPCM).

Doppio appuntamento per Signorini annullato

Il reality show condotto da Alfonso che i questi mesi ha più volte approfittato della messa in onda settimanale doppia purtroppo non potrà fare il bis del bis durante le feste natalizie. I “vipponi” faranno compagnia ai telespettatori il 31 dicembre festeggiando la notte di Capodanno.

E il Natale per i vip come sarà? Al posto del GF Vip ci sarà il film “Un Natale da chef” con Massimo Boldi ma i vip superstiti saranno sicuramente. Anche il 1° gennaio 2021 tenere compagnia gli italiani ci saranno film e programmi allegri per dare il benvenuto al nuovo anno.

Ma il successo del GF Vip non è stato messo in discussione da nessuno: il nuovo anno ripartirà al massimo con Alfonso e i suoi vipponi: il reality si prolungherà fino a metà febbraio 2021, quando poi il testimone passerà a Ilary Blasi con un reality che ha portato per anni la firma della Marcuzzi, L’isola dei famosi.