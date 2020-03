GF Vip, bomba al veleno su Paola Di Benedetto: guerra lampo per la finale

GF Vip, bomba al veleno su Paola Di Benedetto: guerra lampo per...

Attorno alla figura di Paola Di Benedetto sembra si sia coalizzata una fazione di rivali. In vista della finale affiorano nuove strategie, scissioni e tattiche interne nella casa del ‘Grande Fratello Vip 4’.

Più che la casa del Grande Fratello Vip, sembra la casa dei veleni. La finalissima del popolare reality show Mediaset si avvicina e nell’appartamento più spiato d’Italia sembra vigere la regola “Mors tua, vita mea”. Crollano i rapporti d’amicizia tra i concorrenti affinchè ognuno dei vip riesca ad assicurarsi un posto sul podio di mercoledì 8 aprile.

C’è chi parla di scrematura necessaria e il cerchio si stringe. Sempre più concorrenti si sbilanciano e fanno le loro personali considerazioni, attraverso il perseguimento di una strategia di gioco vincente.

Licia e Antonio si coalizzano contro Paola

I primi ad appartarsi in un angolo a rimuginare sugli altri coinquilini del GF Vip 4, sono stati Licia Nunez e Antonio Zequila. Tra i due, colei che ha messo in discussione Paola Di Benedetto è stata proprio l’attrice di Barletta Licia Nunez.

Sembra proprio che l’astuta 40enne abbia puntato il dito contro l’ex madre natura di Ciao Darwin:

“Io Paola non l’ho mai capita. Pensa che ho condiviso con lei la stanza per due mesi. Il suo percorso non mi ha entusiasmato”

La perla arriva proprio dall’ex compagna di dormite di Paola Di Benedetto, che per due mesi ha condiviso la camera da letto del Grande Fratello Vip con la 25enne vicentina.

Guerra lampo per la finalissima

Un giudizio condiviso quello di Licia Nunez. Mentre l’attrice ha ammesso di non aver gradito il percorso televisivo di Paola Di Benedetto e di non aver compreso il suo vero carattere, il coinquilino Antonio Zequila ha concordato, dichiarando di essersi pentito di non averla nominata.

Insomma, sembra che una strategia sia stata consolidata: Licia Nunez e Antonio Zequila si sono coalizzati per andare addosso a Paola Di Benedetto, attuando semimosse, calcoli strategici e tattiche.

Ma per ogni strategia che si rispetti, per il giocatore che la attua corrisponde una conseguenza. I telespettatori del reality show di Canale 5 potrebbero penalizzare le tattiche di Licia Nunez e premiare la lealtà degli altri semifinalisti.