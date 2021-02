GF Vip: Ariadna Romero rompe il silenzio su Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi – FOTO

Abbiamo sentito più volte parlare di Ariadna Romero, la bellissima modella argentina che con Pierpaolo Pretelli ha messo al mondo il piccolo Leo.

L’ex compagna dell’attuale gieffino si era mantenuta ben lontana dai riflettori, che al momento sono puntati tutti sulla coppia Pretelli-Salemi.

Poche ore fa, però, la modella ha deciso di intervenire, per rispondere alle curiosità dei fan.

La showgirl ha inoltre voluto mettere a tacere alcune false voci che la volevano in conflitto con l’ex compagno.

Ariadna Romero ha finalmente rotto il silenzio sull’ex compagno Pierpaolo Pretelli.

La showgirl argentina è intervenuta sui social con una serie di storie Instagram, nelle quali ha chiarito la sua posizione.

Poche ore fa, alcuni fan che la seguono sui social le hanno chiesto se metterebbe mai Pierpaolo contro il piccolo Leo.

Alla domanda, la donna ha risposto in questo modo:

“Farei del male a mio figlio, se lo facessi. Come potrei guardarlo negli occhi e vederli tristi o arrabbiati perché gli manca il padre?”

Ariadna sembra quindi ben disposta nei confronti dell’amatissimo gieffino.

La showgirl ha poi detto la sua sulla relazione in corso tra Pierpaolo e Giulia Salemi.

A proposito del nuovo amore dell’ex compagno, Ariadna ha dichiarato:

“Se lui è felice, lo sono anch’io. Abbiamo un bimbo in comune e come genitori abbiamo un percorso in comune, ma rispetto le sue scelte e lui rispetta le mie.”