Inaspettato verdetto al ‘Grande Fratello Vip 4’. Antonella Elia batte Fernanda Lessa al televoto. L’ex modella brasiliana ridotta in lacrime dopo il verdetto.

Il ‘Grande Fratello Vip 4′ finisce per Fernanda Lessa. Bye bye finale per l’ex modella brasiliana. Sebbene le previsioni dei bookmakers davano Antonella Elia favoritissima per l’eliminazione, in puntata a uscire è stata Fernanda.

Il verdetto, emesso dall’austero conduttore Alfonso Signorini, è stato insindacabile e spietato. Il televoto ha fatto fuori la 42enne di Rio de Janeiro, prediligendo per l’ennesima volta l’intoccabile e irriverente Antonella Elia.

Nei giorni precedenti, durante uno dei suoi confessionali, Fernanda Lessa aveva espresso il timore di essere vittima di un complotto, orchestrato da alcuni abitanti della casa del GF Vip.

Anche sui principali social network, quali Twitter e Facebook, sono affiorati alcuni sospetti.

Il giallo del televoto dietro il trionfo di Antonella

Il popolo del web parla di eliminazione pilotata, mediante accese polemiche magistralmente orchestrate contro Fernanda Lessa, dopo le ultime vicende verificatesi nella casa. Polemiche che avrebbero influenzato, inevitabilmente, il giudizio del pubblico.

Sembrerebbe, infatti, che Antonella Elia non abbia mai ottenuto la benevolenza dei telespettatori, per via della sua aggressività, del suo linguaggio fortemente scurrile nei riguardi degli altri inquilini e del fatto di essere sempre stata protetta dal conduttore Alfonso Signorini.

Sarà tutto vero? Sfortunatamente questo non ci è dato sapere. Una cosa è certa: ieri sera la casa del Grande Fratello Vip 4 ha perduto una protagonista di spicco e una potenziale finalista. Eliminazione che ha oscurato persino l’uscita di Sara Soldati, avvenuta nelle ore seguenti.

Intanto, a volare in semifinale è stato il papirologo di fama internazionale Aristide Malnati. Ad andare al televoto, invece, sono stati Antonio Zequila, Paolo Ciavarro e Patrick Ray Pugliese. Si potrà votare fino a martedì sera. Il pubblico da casa dovrà decidere chi voler eliminare.