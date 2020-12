Come regalo di Natale sotto le feste ci sarà un ripescaggio nella casa del GF VIP: ecco svelato chi ha spifferato tutto dopo l’uscita dalla porta rossa.

Il Grande Fratello VIP farà un regalo natalizio ai concorrenti ma soprattutto agli eliminati: sembra ci sarà un ripescaggio per Natale, ecco chi ha spifferato involontariamente la notizia.

Una concorrente eliminata da poco ha spifferato tutto senza volerlo in un’intervista dicendo che spera vivamente di poter rientrare con un ripescaggio natalizio.

GF VIP Ripescaggio natalizio, chi ha spifferato tutto

La redazione potrebbe fare un grande regalo ai concorrenti usciti dalla porta rossa: un ripescaggio natalizio a sorpresa.

Una notizia che nessuno si aspettava, una concorrente da poco uscita dalla casa più spiata d’Italia si è fatta scappare l’indiscrezione involontariamente durante un’intervista.

Selvaggia Roma, da poco eliminata dal GF VIP 5, si è fatta scappare senza volere la notizia del ripescaggio. La bellissima ex concorrente si è espressa dicendo che le sarebbe piaciuto rimanere più a lungo nella casa del GF e che non è sicuro che questo possa accadere a breve. Ha affermato:

spero nel ripescaggio di Natale.

L’influencer ha dichiarato nell’intervista di AdnKronos che proprio sotto le feste natalizie potrebbe esserci un ripescaggio. Alcuni concorrenti eliminati in questa edizione potrebbero avere una second chance per rientrare dalla porta rossa e continuare l’esperienza al GF VIP.

Non tutti potranno essere soggetti a ripescaggio

Ancor prima che l’intervista di Selvaggia Roma fosse pubblicata, si legge su BlastingNews, dei rumors nel web avevano insinuato la possibilità di un ripescaggio sotto l’albero di natale del GF VIP. Oltre ai poco velati attacchi sui social alla Gregoracci, la Roma si è fatta scappare la notizia del ripescaggio.



I rumors però insinuavano che non tutti i vip potevano partecipare al ripescaggio. La motivazione di ciò sta nella volontà degli stessi di cogliere o no la possibilità di rientrare nella casa. Il web è quasi certo che Elisabbetta Gregoracci, come anche probabilmente Francesco Oppini, non coglierà quest’occasione per rientrare nella casa del GF VIP: entrambi l’hanno lasciata volontariamente.

Anche i concorrenti squalificati oppure coloro che hanno scelto di ritirarsi non potrebbero ipoteticamente usufruire della possibilità del ripescaggio.

Altra notizia sfuggita però stavolta da Filippo nardi è la fine del programma: metà febbraio. Tommaso Zorzi sconvolto dall’ipotesi lanciata da Nardi non ha però indagato sulla possibile data di fine edizione, ha preferito scherzarci su.