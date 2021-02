Con San Valentino alle porte, Andrea Zenga decide di aprire il suo cuore a Rosalinda Cannavò, regalando ai telespettatori del Grande Fratello Vip 5 qualche punta di romanticismo. Una dichiarazione d’amore timida, quasi prudente.

L’affascinante milanese, frenato dalle circostanze e dalla relazione di coppia tra Rosalinda e Giuliano, ha atteso a lungo prima di snocciolare i suoi veri sentimenti. Sabato pomeriggio, in preda ad un impeto di impulsività e romanticismo, getta la maschera e si dichiara all’attrice:

“È inutile negare che quando gli altri scherzavano su noi a me faceva piacere… Fosse stato per me, a livello di chiacchiere, sguardi e abbracci, sarebbe molto di più. Ma sono contento ugualmente. In questo preciso istante però, io penso a te”