Non si tratta più di rumors, supposizioni o cronache gossippare: nella casa del Grande Fratello Vip, ora, è tutto alla luce del sole. Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono scambiati il primo vero bacio alla francese, senza fuggire dallo sguardo vigile delle telecamere o coprire le labbra con le mani.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò ormai fanno sul serio. Finita la diretta con la quarantesima puntata del Grande Fratello Vip 5, la neo coppia si è congedata in camera da letto e si è scambiata il primo vero bacio. Le telecamere della casa più spiata d’Italia hanno filmato, attimo dopo attimo, la loro prima notte romantica.

Una passione, trattenuta fin troppo tempo, diviene ora di dominio pubblico. È oltremodo evidente, insomma, che la Cannavò non abbia più alcuna intenzione di tornare indietro sui suoi passi. Di Giuliano Condorelli resta, oramai, soltanto un vago ricordo.

I telespettatori notturni sono rimasti completamente estasiati di fronte a tale siparietto. Non di rado questo genere di happy ending sentimentale strappa i consensi e fa ricredere anche gli haters più aggueriti.

Io con i pop corn per la reazione che avrà Dayane a sapere che Rosalinda e Zenga si baciano di notte nel loro letto, non le dice niente e in più lei che passa per gelosa #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi

— a. (@iamstrongx7) February 17, 2021