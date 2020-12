GF Vip, Andrea Zenga e Dayane Mello? Ormone impazzito, primo bacio di fuoco

E finalmente bacio fu. Dopo occhiate languide e frequenti sfioramenti, Andrea Zenga e Dayane Mello si sono avvicinati oltre il limite che sembrava si fossero imposti tra le mura della casa.

La loro intesa è stata palese a tutti sin dal primo giorno in cui Andrea Zenga ha messo piede al Grande Fratello Vip. I due coinquilini hanno coronato con un bacio alla francese il feeling che, giorno dopo giorno, è cresciuto a dismisura.

Nella casa più spiata d’Italia c’è, dunque, una nuova coppia? Dayane e Andrea sono cotti a puntino? Sono questi i primi interrogativi dei loro coinquilini. Un feeling, il loro, che sembra esser partito in quarta.

Ma sebbene sembra esser esplosa una certa attrazione fisica, Andrea Zenga non sembra esser interessato a coltivare una liaison amorosa:

“Ho 27 anni, so cosa voglio, Dayane è bellissima fisicamente ma come carattere non è affine al mio, la vedo una donna troppo matura forse”