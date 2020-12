GF Vip, Andrea Zelletta sbrocca in dialetto contro gli autori: azzannati a tempo record

GF Vip, Andrea Zelletta sbrocca in dialetto contro gli autori: azzannati a...

A mettere all’angolo gli autori del Grande Fratello Vip ci pensa Andrea Zelletta. Dopo la puntata di lunedì 7 dicembre, l’ex tronista perde il suo proverbiale self control e si difende a muso duro.

Il troppo stroppia. Deve averlo pensato Andrea Zelletta, ex tronista e attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5. Dopo un diverbio con la regia, il bel tarantino perde la calma e alza la voce in diretta sul canale Mediaset Extra.

GF Vip 5, Andrea Zelletta sbrocca in dialetto pugliese contro gli autori

No, il fiato addosso non piace a nessuno. Tanto meno ad Andrea Zelletta, che nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 dicembre è stato

insistentemente invitato ad indossare correttamente il microfono.

Il gieffino, furioso e stizzito per esser finito al televoto, alza la voce contro uno degli autori del reality show e dà in escandescenze nel suo dialetto:

“Sì, un attimo! …Già sto nervus, mo’ pure tu gridi così!!”

Andrea Zelletta, la sua reazione scatena l’ira degli internauti

Zelletta sclera e si difende. O meglio, cerca di farlo. Nel pieno caos del dopo-puntata, si scaglia a muso duro contro uno degli autori e la sua reazione inaspettata scatena la vena polemica del popolo dei social:

“Se Zelletta avesse risposto a me come ha risposto al tizio della regia che gli ha chiesto di mettere il microfono, si sarebbe ritrovato con l’aria fredda sparata solo su di lui per tutta la notte!”

I web-indignados non hanno dubbi:

“Zelletta già sta rompendo i cogli*ni per le nomination. E risponde male pure alla regia perché non indossa il microfono. Riusciremo a mandare fuori sto comodino? Ovviamente no, perché volete mandare fuori Urtis che vi fa rodere il cul0”

Insomma, il popolo di Twitter non simpatizza per l’ex tronista. Nei sondaggi di gradimento, infatti, è ultimo insieme a Giacomo Urtis.

Se Zelletta avesse risposto a me come ha risposto al tizio della regia che gli ha chiesto di mettere il microfono si sarebbe ritrovato con l’aria fredda sparata solo su di lui per tutta la notte #gfvip — mimosa pudica (@santanaslam) December 8, 2020