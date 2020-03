GF Vip, Andrea Denver colpito da una crisi improvvisa

Andrea Denver affronta un momento di crisi nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Il ritiro di Adriana Volpe ha turbato la serenità del modello.

Dopo le liti tra Sossio Aruta e Teresanna Pugliese, le crisi d’ira di Antonella Elia e la forte competizione in vista della finale, il clima nella casa del Grande Fratello Vip 4 si fa sempre più teso e irrespirabile.

In seguito alle polemiche affrontate settimane fa, tutte inerenti ad un presunto amore platonico con Adriana Volpe, il tenebroso modello Andrea Denver si è lasciato prendere dall’abbattimento ed è entrato in uno stato di sconforto, sotto gli occhi di tutti.

Il ritiro improvviso di Adriana Volpe, avvenuto giovedì 19 marzo, ha mandato in crisi il 28enne veronese. Sembra proprio che il concorrente del GF Vip 4 si stia leccando le ferite. Il sex symbol di questa edizione del reality show di Canale 5, che tutti pensavano potesse far perdere la testa a Rita Rusic, sta soffrendo per l’improvvisa assenza di Adriana Volpe.

Lo stato d’animo di Denver

In queste ultime ore, infatti, Andrea Denver è apparso visibilmente turbato e disperato. Con lo sguardo perso e gli occhi pieni di lacrime, il gieffino non riesce a rassegnarsi. E i telespettatori questo lo hanno intuito.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 4, l’aitante fotomodello, che gode di popolarità a livello internazionale, aveva stretto un bel rapporto interpersonale con la 46enne trentina. Anche Roberto Parli, fedele marito di Adriana Volpe, aveva espresso gelosia, disappunto e contrarietà all’intenso feeling nato tra i due concorrenti.

Sebbene Adriana Volpe avesse ribadito in più occasioni la genuinità e trasparenza dell’amicizia con Denver, la chiara reazione del modello, in risposta al ritiro fulmineo della 46enne, sta facendo riflettere sia i suoi coinquilini che il pubblico a casa.

Occorre sottolineare, tra l’altro, che il gieffino Andrea Denver è sentimentalmente impegnato e la sua dolce metà Anna Wolf lo attende fuori dalla casa del GF Vip 4.