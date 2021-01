GF Vip, ancora aerei per Elisabetta Gregoraci: i vip non gradiscono, Lady Briatore umiliata così

I protagonisti del Grande Fratello Vip 5, quando si parla di Elisabetta Gregoraci, sono sempre sul piede di guerra. Impossibile dargli torto, dal momento che sin dal primo giorno la presenza della showgirl ha suscitato nient’altro che invidie e ostilità.

Si parla ancora una volta dell’ex Lady Briatore, punta di diamante del reality show Mediaset. La quarantenne calabrese, che tutta Italia ha amato e ammirato, continua a monopolizzare l’attenzione social-mediatica.

Pare proprio che i fan della trasmissione non abbiano ancora metabolizzato la sua uscita di scena e, nelle ultime 24 ore, le abbiano inviato gli ennesimi messaggi d’affetto in suo onore:

Senza mezzi termini, i suoi sostenitori continuano a ironizzare sull’insanabile faida Elia-Gregoraci:

Le dediche lusinghiere rivolte all’ex gieffina hanno urtato e infastidito la stragrande maggioranza dei vipponi. Prima tra tutti Dayane Mello, che ha dato la stura a sarcasmo e ironia commentando così:

A far eco alla stoccata di Dayane, tutt’altro che velata, il commento di Stefania Orlando:

La reazione di Giulia Salemi? Una faccia tra lo schifato e il compassionevole.

Secondo me Elisabetta Gregoraci se li manda da sola gli aerei al GFVIP. I soldi non le mancano…Le manie di protagonismo neppure 😏😆

No raga ma ho visto le clip su Mediaset, 2 aerei per la Gregoraci?

Ora mi riferisco a voi fan, ma che senso ha spendere 3/4mila euro di aerei se non c’è in casa Elisabetta ? O.o#gfvip #rosmello #gregoraci #gfvip #elisabettagregoraci

— 28.06.14 ❤️ (@infinityhappyxx) January 23, 2021