Aria di crisi tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Un indizio fa suonare un campanello d’allarme tra i sostenitori della coppia nata in questa edizione del reality show ‘Grande Fratello Vip’.

La sensuale protagonista del Grande Fratello Vip 2020, nonché ex moglie del cantante de Le Vibrazioni, ha già archiviato la love story con Paolo Ciavarro? Nelle ultime ore numerosi sostenitori della coppia formata da Clizia Incorvaia e Ciavarro Junior hanno espresso non pochi dubbi e timori sulla solidità del loro amore.

Gli indizi sulla fine della liaison amorosa

Tutto ha avuto origine quando Clizia Incorvaia ha pubblicato uno strano post sulla sua gallery di Instagram. La 39enne siciliana si è mostrata ai followers completamente assorta nella lettura di un libro. Fin qui nulla di strano, se non fosse per l’equivocabile titolo indicato sulla copertina del libro: ‘Come liberarsi del proprio principe azzurro‘.

I telespettatori più informati di questa edizione del Grande Fratello Vip 2020 sanno bene che l’ex gieffina ha sempre apostrofato il 30enne romano come il suo ‘principe azzurro’.

Clizia Incorvaia chiarisce il misunderstanding

Dopo che i rumors sulla presunta fine della storia tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono divenuti insistenti e si sono divulgati a macchia d’olio sul web, la 39enne siciliana ha preso in mano la situazione e ha provveduto a mettere i puntini sulle “i”. Dall’alto dei suoi canali social, ha così sentenziato: