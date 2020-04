Dolore privato tra la concorrente del ‘GF Vip 4’ Adriana Volpe e il marito Roberto Parli? In queste ore una succosa spifferata si sta facendo spazio tra i siti di gossip.

Come un fulmine a ciel sereno scoppia la coppia formata da Adriana Volpe e il coniuge Roberto Parli. Nessun commento, nessuna intervista. Bocche cucite.

Perché sarebbe finita la relazione tra l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 e suo marito? Soltanto adesso, a distanza di settimane dal ritiro di Adriana Volpe, un gossip condensato ed esplosivo sta venendo a galla. Mistero sui motivi del presunto breakup.

L’indiscrezione bomba

Da quanto si intuisce dalla sua pagina ufficiale di Instagram, Adriana Volpe ha rimosso Roberto Parli dalla lista dei suoi contatti. Così come hanno avvalorato la tesi svariati siti di gossip, i due coniugi non risulterebbero più tra i rispettivi following e followers.

I possibili motivi del loro breakup

Il rapporto tra i due sembrerebbe gelido. Ma cos’è accaduto esattamente? Un giallo per il momento. Sebbene possa trattarsi di una semplice crisi ballerina, qualcosa potrebbe essersi rotto a causa dell’ambiguo rapporto d’amicizia tra Adriana e Denver all’interno della casa di Cinecittà.

La situazione si fa assai spinosa. Roberto Parli, in effetti, potrebbe aver avuto una validissima ragione per dare il benservito alla sua consorte. Al momento attuale, però, i diretti interessati sono rimasti in religioso silenzio.

Adriana Volpe e Roberto Parli fanno i preziosi: non hanno confermato né smentito i rumors. Tuttavia la spifferata sta facendo il giro degli ambienti televisivi. Ci sarà del vero? Nulla per ora fa sperare in un loro riavvicinamento. Insomma, un mistero.

I fan della 46enne trentina hanno a cuore il suo benessere psicologico e temono che l’ex gieffina non abbia la forza d’animo per affrontare il presunto addio. A soffrire di più per la presunta rottura coniugale potrebbe essere, infatti, la fragile e cagionevole Adriana Volpe.