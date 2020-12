GF Vip, rissa tra Elisabetta e Selvaggia: ‘Sei una cafona!’ – VIDEO

Continua la guerra tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma all’interno della casa più spiata d’Italia. Il litigio è stato filmato e sta facendo il giro del web.

Le due donne continuano a punzecchiarsi apertamente davanti a milioni di italiani e sembra non abbiano intenzione di placarsi.

Guardiamo il video e scopriamo insieme cos’è accaduto nelle ultime ore nella casa!

Sabato scorso, Selvaggia non ha dato il “buongiorno” a Elisabetta, che si è risentita del mancato gesto e ha urlato davanti a tutti:

“Ma è allucinante, io me ne vado adesso! Glielo dico al Grande Fratello. Inutile che sto qua. Questa arriva e neanche mi dice buongiorno. ‘Con te non ci parlo’, mi dice. Non saluta. Una cafona.”