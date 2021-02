Una parola di conforto, una carezza all’anima, un abbraccio consolatorio. Il sostegno psicologico è essenziale e imprescindibile per confortare chi ha perduto una persona cara. Questo Alfonso Signorini lo sa bene.

Mercoledì 3 febbraio il conduttore del Grande Fratello Vip 5, nel massimo rispetto delle misure anti-Covid, si è recato nella casa di Cinecittà per incontrare Dayane Mello e manifestarle profondo cordoglio per la morte di suo fratello.

Alfonso Signorini si è presentato nella stanza degli abbracci e ha rivolto parole di supporto e incoraggiamento alla modella brasiliana, visibilmente devastata dal lutto. Un conforto prezioso più di ogni medicina.

Sebbene il loro incontro vis-à-vis non sia stato trasmesso né sul canale Mediaset Extra né su Mediaset Play, Dayane Mello ha snocciolato alcuni dettagli ai suoi coinquilini. Stando al suo racconto, il conduttore le avrebbe suggerito di trovare conforto nella fede:

Poche parole, tanti sguardi di comprensione e solidarietà.

Non so cosa abbia detto Signorini,ma vorrei ricordargli che davanti a una perdita del genere il gioco, il reality, va al secondo posto se non ultimo.Sfortunatamente non ho seguito molto oggi le vicende in casa, ma sono vicina a Dayane e le mando un abbraccio virtuale #forzadayane

— 𝓐𝓷𝓷𝓪 🌸 (@__babygirl__00) February 3, 2021