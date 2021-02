Il Codacons chiede provvedimenti per Alfonso Signorini.

Il conduttore più spiato d’Italia nella bufera. Vediamo cosa è successo nella scorsa puntata.

Nelle puntate del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini si parla solamente dell’ex flirt della showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci e dell’ex velino di Striscia la notizia Pierpaolo Pretelli.

Ma mentre in studio si parlava di questo argomento, Alfonso Signorini ha pronunciato una frase sessista in diretta. In quel momento è calato un silenzio davvero imbarazzante.

La frase choc è stata detta davanti a milioni di telespettatori e ovviamente il pubblico non è rimasto zitto. Infatti sul web sono moltissime le persone indignate.

Inoltre, pochi secondi dopo ha detto scherzosamente ad Elisabetta “mer…accia”.

GF Vip un programma diseducativo?

Codacons contro Alfonso Signorini

L’associazione dei diritti degli utenti e dei consumatori ha denunciato pubblicamente l’ennesimo caso di sessismo al GF Vip e ha chiesto la chiusura della trasmissione, spiegando nel comunicato:

“Ancora frasi sessiste, va chiuso. Siamo sommersi dalle segnalazioni dei telespettatori che denunciano la frase pronunciata ieri dal conduttore Alfonso Signorini ‘Quando arrivi a casa, picchia Elisabetta Gregoraci. Tu non sai perché, ma lei sì’”.

Il Codacons invita Mediaset a prendere dei seri provvedimenti per il conduttore del GF Vip.

Siamo in un periodo molto delicato in cui la violenza sulle donne è un argomento che deve essere rispettato e frasi come quella citata sopra non dovrebbe essere detta in un programma televisivo.

Alfonso lo sa, ma ha fatto uno scivolone che probabilmente gli costerà.

Il comunicato del Codacons non ha solamente richiamato il conduttore ma anche l’intero reality, invitando Mediaset a non pensare solo agli incassi pubblicitari.

“Deve elevare la qualità dei suoi contenuti, cancellando dal palinsesto programmi diseducativi e pericolosi come il Gf Vip”

Il conduttore nella prossima puntata chiederà scusa o farà finta di niente? Elisabetta non si sarà certamente offesa dato che tra lei e il conduttore c’è una bellissima amicizia.