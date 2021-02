Sul presunto feeling Zenga-Cannavò, il pubblico del Grande Fratello Vip si arroga il diritto di esplicitare il proprio dissenso, mettendo in discussione la professionalità del conduttore.

Si respira un’aria di forte dissenso sui social. Nel corso della trentanovesima puntata del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini è stato criticato da chi, tastiera alla mano, ha fatto arrivare tutta la sua indignazione e scetticismo sulla presunta coppia Zenga-Cannavò.

GF Vip 5, il popolo dei social fa sentire il suo profondo dissenso

I leoni da tastiera, indignati per i reiterati tentativi di Alfonso Signorini di creare una liaison amorosa tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, si è arrogato il diritto di prendere il conduttore “per il bavero”:

“Signorini prima la storia Gregorelli, poi siamo passati ai Prelemi, ora devi per forza accoppiare Rosalinda e Zenga? Guarda che siamo al GF, mica su un sito di incontri!”

Una caterva di cinguettii al vetriolo. I fan del GF Vip picchiano duro:

“Trovo ridicolo il fatto che Alfonso Signorini faccia il lavaggio del cervello e cerchi di tirare fuori parole dalla bocca di Rosalinda per avere uno scoop”

Insomma, un flirt creato ad hoc che ha sortito critiche plateali:

“Che pagliacciata… ma lo hanno capito tutti che a Rosa non interessa ZENGA, ma Signorini ama distruggere per poi creare le coppie che vuole lui! Infatti tra poco farà entrare pure la ex DI PIER PER CREARE PROBLEMI”

Un tweet non a caldo, a caldissimo. Contro i piani diabolici del conduttore, il popolo della rete non ci va per il sottile.

#GFvip #tzvip signorini prima la storia gregorelli,poi siamo passati ai Prelemi ora devi per forza accoppiare rosalinda e Zenga? Guarda che siamo al GF mica su un sito di incontri — teamzorzi🐍❤️ (@baby34535022) February 12, 2021