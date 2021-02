Alda D’Eusanio fa delle confessioni choc ma viene censurata dalla regia del GF Vip, VIDEO.

Rivela: “Mi hanno cacciata da un programma della Rai”.

Alda D’Eusanio al GF Vip

L’opinionista Alda D’Eusanio da quando è entrata al GF Vip non ha smesso di lanciare bombe su qualsiasi argomento.

Non ha filtri, riesce a raccontare qualsiasi cosa senza nessun problema o timore.

In queste ultime ore sta facendo parlare molto di sé, soprattutto per gli attacchi a Maria De Filippi e per le rivelazioni sconcertanti sulla Rai.

Dichiarazioni choc

Alda ha ammesso di essere stata cacciata in una trasmissione Rai per aver affermato di essere favorevole all’eutanasia, ha detto:

“Ero opinionista e dissi che ero contro l’accanimento per tenere in vita le persone…Mi giro e vedo l’autore che fa dei gestacci, mandano la pubblicità, due persone vengono e mi portano fuori dallo studio. Mi cacciarono via…”.

Una rivelazione che nessuno si aspettava.

La donna ha poi dichiarato che da dietro le quinte ha sentito il conduttore dire che si dissociava dalle parole dette dalla D’Eusanio su questo tema.

Quando Alda ha spiegato questo racconto ai suoi coinquilini è calato il silenzio, sono rimasti tutti scioccati e senza parole.

Ma la regia del Grande Fratello Vip ascolta qualsiasi cosa, infatti per evitare che la D’Eusanio andasse oltre con i dettagli ha bloccato l’audio e il video.

Prima hanno staccato il microfono di Alda e poi hanno cambiato l’inquadratura della telecamera.

Purtroppo c’è stata un’ennesima censura.

“Ho avuto un quotidiano contro di me”

L’inquadratura è tornata su Alda e i telespettatori sono riusciti a sentire una confessione davvero pesante.

Ovvero che “per colpa” di quelle dichiarazioni sull’eutanasia, ha avuto delle conseguenze spiacevoli con un noto quotidiano che per un periodo è stato contro di lei:

“Il giorno dopo esce questo quotidiano che fa un articolo contro di me in cui viene detto che non sono degna di parlare e di pensare…”

Accuse davvero pesanti, ma non ha precisato il nome di questo giornale.

Alda in questi giorni sta rilasciando delle dichiarazioni davvero choc, di certo però non sono mancati gli attacchi sul suo conto.

Molti scrivono sul web che lei non dovrebbe stare in televisione perché è un personaggio maleducato e diseducativo, addirittura alcuni sostengono che la D’Eusanio dopo il GF Vip non verrà più chiamata nei salotti televisivi, ma questo è ancora da vedere.