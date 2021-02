GF Vip, prima di uscire Alda D’Eusanio fa una dichiarazione shock su Mia Martini

La conduttrice e giornalista Alda D’Eusanio è salita agli onori della cronaca per essere stata una delle protagoniste più irriverenti e contestate del Grande Fratello Vip 5. Una partecipazione, la sua, costellata da reiterate dichiarazioni shock, che le sono costate significative ripercussioni legali.

Come riporta il sito di gossip Biccy, poche ore prima di essere squalificata dal reality show, Alda D’Eusanio si è lasciata andare ad un’ultima dichiarazione shock sulla cantante Mia Martini. Durante una conversazione tra vip, la settantenne abruzzese avrebbe dichiarato:

“Ne ha passate tante, ha dovuto affrontare una marea di cose. Dispiace per quello che le è successo (…) Che poi lei è stata distrutta da Aragozzini, da Adriano Aragozzini. Adriano Aragozzini era quello che organizzava nei Festival di…”

Dichiarazioni importanti che hanno calamitato l’attenzione dei telespettatori, creando sgomento e incredulità tra i fan della cantante.

Alda inizia a parlare della morte di Mia Martini distrutta da Adriano Aragozzini. In 10 secondi si sono spenti tutti i microfoni, le telecamere si sono spostate in bagno e MTR + Zorzi sono scappati in cucina. #GFVIP

— Endriu (@Gav4tzony) February 2, 2021