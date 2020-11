Alba Parietti denuncia il figlio e chiede al Grande Fratello Vip 5 di espellerlo dalla casa.

I fan del Grande Fratello Vip 5 sapranno benissimo cosa si è verificato nei giorni scorso all’interno della casa.

Francesco Oppini è finito nella bufera per aver espresso delle parole ingiuriose nei confronti di Dayane Mello e di Flavia Vento.

Il Grande Fratello ha discusso a lungo sui provvedimenti da prendere per punire Oppini e alla fine ha scelto di metterlo in nomination, nonostante ci sia finito d’ufficio a causa del televoto precedente.

Adesso, però, interviene anche la madre di Oppini, Alba Parietti, che non se l’è sentita di difendere il figlio a causa della terribili dichiarazioni.

Alba Parietti ci mette la faccia e denuncia il figlio. La showgirl si è dissociata completamente e a condannato le frasi pronunciate da Oppini nel corso della sua avventura al Grande Fratello Vip 5.

Alba sarebbe addirittura arrivata a chiedere al Grande Fratello di squalificare Francesco. A raccontarlo la stessa Parietti in un post pubblicato in questi giorni.

“Quello che posso dire è che oggi ho detto alla produzione e Mediaset che ero per squalifica. Tuttavia è stata data a Francesco una seconda possibilità, che lui stesso non credeva di meritare. Ha sbagliato, avrebbe accettato la squalifica a testa bassa, umiliato giustamente perché si è reso conto delle gravi cose che aveva stupidamente detto con sciocca leggerezza. Uno scherzo di cattivo gusto. Tuttavia la produzione ha deciso di non eliminarlo”.