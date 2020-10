La principessina delle favole Ares guarda la realtà con occhi diversi, mette da parte i pregiudizi e si ribella all’egemonia di Elisabetta Gregoraci.

Nessuno dei protagonisti del Grande Fratello Vip conosce alla perfezione la personalità di ciascun inquilino. Nella casa di Cinecittà i concorrenti non sono entrati con un manuale di istruzioni sotto il braccio, per cui spesso assumono comportamenti istintivi, che non sempre sono garanzia di successo.

Si sa, il ruolo dei concorrenti del GF Vip è uno dei più complessi e delicati. Pertanto è comprensibile se commettono errori di valutazione, che finiscono per ripercuotersi nelle relazioni interpersonali all’interno del gruppo.

Fortunatamente non è mai troppo tardi per correggere i propri fallimenti. I concorrenti possono comprendere dove stanno sbagliando e cambiare il proprio atteggiamento. Una tra questi è Rosalinda Cannavò, nota a tutti come Adua Del Vesco.

Dopo l’uscita di Matilde Brandi e il regno sempre più traballante di Elisabetta Gregoraci, le dinamiche all’interno della casa del GF Vip 5 stanno mutando. I telespettatori stanno sbattendo fuori uno per uno i vipponi della stanza blu e in casa tutti tremano.

GF Vip 5, la rivolta di Adua Del Vesco

L’attrice siciliana ha deciso di prendere le distanze da Elisabetta Gregoraci & company. Durante un acceso diverbio ha preso le difese di Tommaso Zorzi e la stessa sera si è confidata con la sua amica Dayane Mello, dichiarando quanto segue:

“Molto spesso ci siamo fatte influenzare da altre persone… A priori stavamo lontane dagli altri (…) Basta, voglio vedere con i miei occhi e voglio giudicare ed avere delle opinioni sugli altri per quello che io sento. (…) Ho davanti persone belle e non sto dando loro la possibilità perché altre mi dicono ‘Non ti fidare’…”

Un cambiamento tanto improvviso quanto drastico quello di Adua Del Vesco. Un comportamento particolarmente gradito da Tommaso Zorzi, il quale ha affermato di apprezzarla di più rispetto a prima, poiché prende finalmente delle posizioni all’interno del gruppo.