A Pomeriggio Cinque si fa piena luce sul presunto coinvolgimento di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra in una psico-setta satanica.

Fa chiarezza Barbara D’Urso, in merito alle inquietanti rivelazioni che si stanno diffondendo su Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Nella casa più spiata d’Italia i due attori hanno raccontato di esser finiti nelle grinfie di una sorta di psico-setta.

Davanti le telecamere del GF Vip 5 Massimiliano Morra e Adua Del Vesco si sono sbottonati e hanno fatto delle rivelazioni shock sul loro passato. I due ex partner hanno parlato di una presunta organizzazione satanica occulta e hanno dipinto una realtà oltremodo raccapricciante.

L’attrice Adua Del Vesco ha raccontato ai suoi coinquilini di essere riuscita a divincolarsi da “quel male” dopo aver appreso del suicidio di un suo amico, avvenuto lo scorso 9 gennaio. Delle sue agghiaccianti dichiarazioni se ne stanno occupando numerosi siti di news e anche la nota conduttrice Barbara D’Urso.

Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso fa luce sulla presunta setta satanica menzionata da Adua e Massimiliano

“Il Tgcom riporta ‘Suicidi, setta e Lucifero nel passato di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco’. Potrebbero essere stati coinvolti anche altri personaggi molto, ma molto famosi, attenzione. Questa è una cosa seria. Adua parla di una persona che si è suicidata e faceva parte di questa sorta di setta, come dicono i giornali. Lei fa capire che sarebbe potuto accadere anche a lei il suicidio. Io posso dire che c’è un’altra persona, che io non dirò nemmeno sotto tortura, che mi ha raccontato la stessa cosa. Mi ha detto che era una situazione molto particolare. Io lo tengo per me, non dirò altro. Però sono scioccata, perché le cose di Adua e Morra sono le stesse”

Si evince, dunque, si tratti di una presunta organizzazione che agirebbe come culto distruttivo, con azioni manipolatorie e che annullerebbe la personalità delle vittime, allo scopo di ottenere soldi, sesso, potere. Spiega così Barbara D’Urso:

“Io questa cosa la sapevo ma da un’altra persona molto famosa. Questa cosa qui è intrisa nel mondo dello spettacolo. Vi dico che però mi è stata raccontata nello stesso modo (…) Io sono sotto shock perché durante la pubblicità ho preso il mio telefono e mi stanno arrivando un sacco di messaggi da persone che conosco sul caso della ipotetica setta e sono incredula. Così tante persone non immaginavo. Secondo me usciranno tanti nomi”

È del tutto evidente che le scottanti rivelazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra non siano passate inosservate e abbiano aperto un nuovo caso mediatico. Non si parla più, infatti, di futili gossip e/o vecchi dissapori tra ex fidanzati. La vicenda ha tratti inquietanti.