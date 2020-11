Sempre più in fibrillazione, Adua Del Vesco fa i conti con il timore del giudizio e pensa ad una possibile reazione del suo fidanzato Giuliano.

Uno stato d’animo inquieto, più o meno destabilizzante, quello di Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco. La concorrente del Grande Fratello Vip 5 entra in una crisi emotiva dopo il disvelarsi di una supposizione che getta una luce di criticità sulla sua vita di coppia.

Adua Del Vesco si guarda intorno. La vita fuori dalla casa del GF Vip scorre indisturbata, mentre dentro di sé percepisce uno sconquasso totale. L’attrice si ritrova senza punti di riferimento e rimugina sui suoi sentimenti per il fidanzato.

GF Vip 5, il crollo emotivo di Adua Del Vesco

La ventiseienne messinese crede che il mondo le stia crollando addosso. È confusa e il suo stato d’animo, che potrebbe derivare dal comportamento che ha assunto con i suoi coinquilini, influisce pesantemente sul suo benessere psichico.

Nella fattispecie, Adua è allarmata per come il suo fidanzato potrebbe reagire al suo percorso televisivo al GF Vip. Per lei Giuliano è un pilastro importante, in grado di favorire la sua serenità psicofisica.

La fragile attrice sembra sinceramente addolorata per la situazione in cui ha messo il suo partner e comincia a nutrire serie preoccupazioni per la stabilità della sua relazione di coppia. Complice la distanza emotiva da Giuliano, Adua scoppia in lacrime e confessa le sue paure a Francesco Oppini e a Massimiliano Morra, che le hanno offerto conforto e supporto psicologico:

“Io non faccio le cose con malizia… Lui mi vuole bene ma mi giudica…”

L’insicurezza del suo rapporto di coppia si sta manifestando sotto forma di paura. Il timore dei giudizi di Giuliano la sta consumando emotivamente, avvelenandole l’anima. Il silenzio da parte del suo partner, inoltre, non lascia presagire nulla di buono.