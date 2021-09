GF Vip 6, ecco quale sarà il primo scontro tra coinquilini

Circolano delle voci in base alle quali avverrà una lite furibonda tra due noti coinquilini della casa del GF VIP 6.

Continuate a leggere per scoprire di chi si tratta!

Secondo alcune indiscrezioni, avverrà presto un primo scontro tra l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni e l’ex corteggiatrice del medesimo programma, Soleil Sorge.

In occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Chi, infatti, Sophie ha fatto delle dichiarazioni inaspettate su Soleil:

E ora c’è addirittura chi ipotizza che potrebbe trattarsi di una vera e propria montatura. Ecco cosa sta succedendo nelle ultime ore.

Con queste parole, Alessandro Rosica, l’investigatore social più famoso su Instagram, ha scatenato un putiferio.

L’influencer sostiene, infatti, che Sophie sarà protagonista di finte dinamiche.

E infine:

“Il GF di Sophie Codegoni inizia già da oggi, però, per sua sfortuna, ci sono io. Chi si somiglia si piglia. Ci divertiremo tantissimo, non vedo l’ora, non vediamo l’ora… ora cosa si inventeranno?”