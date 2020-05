Le selezioni del cast del “Grande Fratello Vip 5” sono ancora lontane, ma è già tempo di ragionare sui protagonisti della nuova edizione. Lo fa Serena Enardu, ex gieffina, fortemente intenzionata a riproporsi come concorrente.

Con l’arrivo dell’estate si fanno sempre più stretti i tempi per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, che potrebbe partire nientepopodimeno che a settembre 2020. Sono tante le indiscrezioni che in questi giorni si susseguono in merito ai potenziali protagonisti del GF Vip 5.

Rumors tanto fantasiosi quanto improbabili che, almeno per il momento, non sono stati né confermati né smentiti. Serena Enardu, ex concorrente dell’ultima edizione del GF Vip, ha deciso di cogliere la palla al balzo e utilizzare il proprio profilo Instagram come trampolino di lancio.

Serena Enardu si ripropone per il GF Vip

Ebbene, l’audace 44enne cagliaritana ha avanzato la sua candidatura per il Grande Fratello Vip 5. Nel corso di una recente diretta su Instagram, al fianco del cantante e fidanzato Pago, la Enardu ha lanciato un appello esplicito al conduttore Alfonso Signorini:

“Ho sentito che prestissimo tornerà Il Grande Fratello Vip. Io vorrei propormi perchè ho voglia di avere l’opportunità di farmi conoscere”

Tuttavia, la sua candidatura spontanea si è scontrata con le volontà del suo celebre compagno. Nel bel mezzo del discorso di Serena, Pago è intervenuto e ha stoppato la sua candidatura:

“Scusa ma allora anche io voglio rientrare, visto che non mi sono fatto conoscere perchè dopo sei entrata tu!”

Ma Serena non ci sta, scavalca il cantante e riprende in mano il discorso, rivolgendosi ad Alfonso Signorini:

“Ma cosa dici? Sei stato simpatico, hai fatto cantare, hai fatto divertire. La gente ti conosce… Io non ho avuto questa opportunità. Quindi, Alfonso Signorini: sono pronta”

Una situazione che si ripete, insomma. L’ex tronista di Uomini e Donne farà quindi il bis e varcherà la porta rossa di Cinecittà? Da ciò che è emerso, al momento attuale c’è grande riserbo sul cast della prossima edizione. A detta di qualcuno, tuttavia, i telefoni di Mediaset sarebbero incandescenti e alcune proposte potrebbero essere già in atto.