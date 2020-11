Gf Vip ‘Urtis stava con l’ex di Amici gay’: la bomba Selvaggia sul talent

Selvaggia Roma ha sganciato un’altra bomba al Grande Fratello Vip 5, parlando dei baci scambiati tra Giacomo Urtis e un certo Tony.

Chi è il Tony citato da Selvaggia Roma, che avrebbe baciato Giacomo Urtis? Potrebbe trattarsi dell’ex ballerino di Amici?

Grande Fratello Vip 5, Selvaggia Roma sgancia un’altra bomba

Da quando Selvaggia Roma è sbarcata al Grande Fratello Vip 5, ha generato enorme scompiglio tra i concorrenti della casa.

Prima per la dichiarazione di aver baciato Pierpaolo Pretelli, e poi Enock Barwuah, ma anche per gli attacchi mirati a Elisabetta Gregoraci, accusata di stare illudendo l’ex velino di Striscia La Notizia.

Dopo l’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, l’ex concorrente di Temptation Island si è sfogata con l’amico Giacomo Urtis.

Nel corso della conversazione, però, la donna si è lasciata andare a ulteriori cocenti dichiarazioni, che hanno attirato l’attenzione dei media.

Giacomo Urtis ha baciato un ex di Amici?

Selvaggia Roma, infatti, avrebbe ritirato in ballo la famosa sera in cui avrebbe baciato Pierpaolo, per fare i nomi dei testimoni di quel bacio profondo:

“C’era Tony testimone e l’altra amica mia. Sonia? A lei piacciono i ragazzi di colore. […] Io posso avere mille difetti ma non ci sto a passare per bugiarda, ci sono decine di testimoni per i limoni con Pier e anche Enock.”

A colpire in particolare i telespettatori sarebbe stato il nome di Tony. Potrebbe trattarsi, infatti, di un grande amico di Selvaggia, Tony Aglianò, conosciuto dal pubblico per aver partecipato all’edizione di Amici di Maria De Filippi vinta da Federico Angelucci.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑻𝒐𝒏𝒚 𝑨𝒈𝒍𝒊𝒂𝒏𝒐’ 𝑹𝒆𝒂𝒍 (@tony_agliano)

“Che poi era quel tempo che tu (Giacomo Urtis) ti eri baciato con Tony. C’avevi limonato assai e io ho limonato con Pierpaolo.”

Sarebbe proprio questa la frase incriminata di Selvaggia Roma, che avrebbe alquanto spiazzato i fan.

Secondo i telespettatori, quindi Giacomo Urtis avrebbe avuto una liaison, probabilmente di breve durata, con l’ex ballerino di Amici, Tony Aglianò.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑻𝒐𝒏𝒚 𝑨𝒈𝒍𝒊𝒂𝒏𝒐’ 𝑹𝒆𝒂𝒍 (@tony_agliano)

Fino ad ora non è giunta alcuna conferma, ma neanche smentita, da parte del diretto interessato. Rimanete connessi per eventuali aggiornamenti!